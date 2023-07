Engavetamento de 15 veículos deixa seis pessoas feridas no Paraná

Acidente ocorreu na manhã deste domingo, 2, na BR-376, em Guaratuba; rodovia chegou a registrar 10 km de lentidão

Divulgação/Arteris Litoral Sul Engavetamento ocorreu no km 666 da rodovia, no sentido Santa Catarina



Um engavetamento envolvendo 15 veículos, sendo uma carreta e 14 automóveis, deixou ao menos seis feridos na BR-379, no Km 666, em Guaratuba, no Paraná. O acidente ocorreu na manhã deste domingo, 2. De acordo com a Arteris Litoral Sul, um dos feridos foi socorrido em estado moderado e cinco em estado leve. Segundo a concessionária, não houve mortos. Uma equipe da concessionária atendeu a ocorrência, juntamente com Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros. A pista no sentido Santa Catarina chegou a ser interditada e registrou 10 km de lentidão. O tráfego foi liberado no final da tarde deste domingo. “A concessionária orienta os motoristas para que sigam com cuidado na rodovia, respeitem os limites de velocidade e as sinalizações de alerta”, orienta a concessionária.