ENQUETE – 3 EM 1 – Você acha que o ex-juiz Sergio Moro agiu de forma parcial nos processos contra Lula?

A 5ª Turma do Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça-feira, 23, o julgamento da suspeição do ex-juiz na condenação do ex-presidente Lula no caso do tríplex