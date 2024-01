Ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro começam neste sábado; veja programação

Arquibancadas do Sambódromo estarão abertas para o público acompanhar gratuitamente a preparação das agremiações

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí



Os ensaios técnicos das escolas de samba do Rio de Janeiro começam neste fim de semana, na Sapucaí. Nesta sábado, 6, a partir das 19h, as agremiações da Série Ouro desfilarão pela avenida. Entre elas, a União do Parque Acari, Arranco, Império da Tijuca e Estácio de Sá. Já no domingo, 7, será a vez do Grupo Especial, com a Porto da Pedra, vencedora da Série Ouro em 2023, iniciando a preparação para o Carnaval às 20h30. Em seguida, a Mocidade encerrará o primeiro fim de semana de ensaios técnicos. As arquibancadas do Sambódromo estarão abertas para o público acompanhar gratuitamente a preparação das agremiações. Além disso, o metrô estenderá o horário do embarque até meia-noite aos domingos, nas estações Central do Brasil e Praça Onze, durante os ensaios.

Confira a programação completa dos ensaios técnicos:

Série Ouro:

13 de janeiro: União de Maricá, Acadêmicos de Niterói, Unidos de Bangu e União da Ilha.

20 de janeiro: Sereno do Campo Grande, Acadêmicos de Vigário Geral, São Clemente e Império Serrano.

27 de janeiro: Em Cima da Hora, Unidos da Ponte, Inocentes de Belford Roxo e Unidos de Padre Miguel.

Grupo Especial:

14 de janeiro: Portela às 20h30 e Unidos da Tijuca às 22h.

21 de janeiro: Paraíso do Tuiuti às 20h30 e Salgueiro às 22h.

28 de janeiro: Grande Rio às 20h30 e Mangueira às 22h.

3 de fevereiro: Lavagem da Sapucaí com todas as agremiações às 19h, Beija-Flor às 20h30 e Vila Isabel às 22h.

4 de fevereiro: Viradouro às 20h30 e Imperatriz Leopoldinense às 22h.