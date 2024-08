Equipes de resgate concluem a remoção dos corpos das 62 vítimas da queda de avião em Vinhedo

Todos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) Central de São Paulo para identificação e liberação às famílias; 30 passaram por necropsia e radiografia

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Atualmente, 50 corpos já chegaram ao IML Central, e o restante está a caminho



As equipes de segurança e resgate do governo de São Paulo concluíram, às 18h30 deste sábado (10), a remoção dos corpos das vítimas do acidente com a aeronave da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido na tarde de sexta-feira (9), em Vinhedo. No total, foram resgatados 62 corpos — 34 masculinos e 28 femininos. Todos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) Central de São Paulo para identificação e liberação às famílias. Atualmente, 50 corpos já chegaram ao IML Central, e o restante está a caminho. Duas vítimas já foram identificadas. Até o momento, 30 corpos passaram por necropsia e radiografia.

O IML Central está operando com mais de 20 médicos e equipes especializadas em odontologia legal, antropologia e radiologia. Os atendimentos relacionados ao acidente aéreo são priorizados, e outras ocorrências são redirecionadas para as unidades do IML nas zonas leste e oeste, que funcionam 24 horas. O IML da zona norte oferece apoio durante o dia para casos clínicos. O governo Tarcísio de Freitas disponibilizou acomodações em um hotel no centro da capital para os familiares das vítimas que vêm a São Paulo para o reconhecimento dos corpos. Trinta e oito famílias já foram recebidas e estão sendo atendidas. A Secretaria de Desenvolvimento Social está monitorando esses atendimentos.

Após a acomodação, os familiares recebem acompanhamento psicológico e são encaminhados ao Instituto Oscar Freire, onde são assistidos por equipes da Defesa Civil do Estado. Além do apoio psicológico, recebem orientação sobre documentos necessários para a identificação dos corpos e a coleta de materiais biológicos para exames genéticos, se necessário. Para as famílias das vítimas que residem em Cascavel (PR) e Ribeirão Preto (SP) e preferem não se deslocar para a capital, o atendimento, entrega de documentação e coleta de material biológico podem ser realizados nos núcleos locais de IML. O Estado de São Paulo declarou luto oficial de três dias em homenagem às 62 vítimas.