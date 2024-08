Governo federal anuncia comitê de crise após acidente aéreo em Vinhedo

Comitê inclui representantes do Ministério de Portos e Aeroportos, das forças de segurança do Estado de São Paulo e da Defesa Civil

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de viaturas em frente ao condomínio Recanto Florido, na cidade de Vinhedo



O governo anunciou a formação de um comitê de crise para acompanhar as investigações do acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, no interior de São Paulo. O comitê inclui representantes do Ministério de Portos e Aeroportos, das forças de segurança do Estado de São Paulo e da Defesa Civil, que já estão no local para auxiliar nos trabalhos. O governo do Paraná e profissionais de assistência social também participam dos esforços. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) está monitorando a prestação de atendimentos aos familiares das vítimas pela Voepass, antiga Passaredo, e adotando as providências necessárias para averiguar a situação regulamentar da aeronave e dos tripulantes. Até o momento, a Anac reconheceu que não há irregularidades em relação ao avião nem aos quatro tripulantes que morreram no acidente.

O governo federal acompanha os desdobramentos das investigações oficiais, conduzidas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Todas as informações estão sendo repassadas pelo Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, diretamente ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Slva (PT) que se encontra na residência oficial, o Palácio da Alvorada. Até o momento, não há previsão de compromissos oficiais por parte do presidente. A prioridade do governo é garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas para esclarecer as causas do acidente e prestar o devido apoio às famílias das vítimas.

*Com informações do repórter André Anelli