Escritora Lya Luft morre aos 83 anos em Porto Alegre

Autora de ‘As Parceiras’ e ‘Perdas e Ganhos’ enfrentava um câncer avançado

Jovem Pan/YouTube Lya Luft morreu aos 83 anos



A escritora Lya Luft morreu nesta quinta-feira, 30, aos 83 anos em Porto Alegre. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Editora Record, que publicava suas obras. Ela enfrentava um câncer e chegou a ser internada, mas pediu para ir para casa. Luft nasceu em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e começou a carreira na literatura em 1960 como tradutora. Em 1964, publicou seu primeiro livro. Entre as obras escritas pela autora estão “As Parceiras” e “Perdas e Ganhos”. Seu trabalho mais recente, “As coisas humanas”, lançado em 2020, foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria crônicas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou a morte da escritora. “O RS perde um dos seus maiores nomes da literatura. Lya Luft nos deixa aos 83 anos e abre uma lacuna difícil de ser preenchida. Que Deus conforte a família e os amigos.”