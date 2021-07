Especialista rebate críticos ao agronegócio brasileiro: ‘Discurso contrário sempre faz mais barulho’

Em entrevista ao Pânico, Mariana Caetano enfatizou a importância do avanço em agrotecnologias

Reprodução/Pânico Em entrevista ao Pânico, Mariana Caetano falou sobre a rotina dos negócios durante a pandemia



A empresária por trás da startup KTPL, Mariana Caetano, apontou em entrevista ao programa Pânico nesta terça-feira, 6, que o investimento em tecnologia e avanços pelo meio ambiente estão cada dia mais em pauta na discussão dos produtores rurais. “O discurso do contra sempre acaba fazendo mais barulho, mas vale a pena dar uma volta e ver como os produtores têm se preocupado”. A empreendedora explicou sobre as críticas ao uso de agrotóxicos e a importância da mão de obra qualificada em soluções para produções rurais, esclarecendo que muitos impedimentos se dão devido ao clima típico do Brasil. “Nós estamos num país tropical, no hemisfério norte a neve mata as pragas, mas aqui ainda não se descobriu uma maneira de fazer esse controle sem o uso deste produto. É uma questão de tecnologia”, pontuou.

Em 2020, durante a pandemia, foi calculado que o agronegócio cresceu cerca de 24,3%, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), e assim o setor tornou-se responsável por representar 26,3% de toda a economia brasileira. Os impactos dos dados também foram sentidos nos negócios de Mariana Caetano. “Nos conscientizamos dos riscos e dos cuidados, mas as coisas tinham que continuar. Eram sete dias na semana que as pessoas estavam preocupadas em conseguir colher. O campo rodou direitinho”, afirmou.

Confira na íntegra a entrevista com Mariana Caetano: