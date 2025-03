Espelhos das redações do Enem 2024 já podem ser acessados pelos participantes

Inep liberou a consulta individual das folhas de redação na Página do Participante, onde é necessário informar o CPF e a senha cadastrados no portal Gov.br

Os espelhos das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 já podem ser acessados pelos participantes. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou a consulta individual das folhas de redação na Página do Participante, onde é necessário informar o CPF e a senha cadastrados no portal Gov.br. Após a divulgação dos resultados oficiais do exame, que ocorreu em janeiro, os candidatos têm a oportunidade de analisar suas redações. Essa análise é de caráter pedagógico e permite que os participantes entendam os critérios de avaliação, além de identificar áreas que precisam de aprimoramento.

O tema abordado na redação deste ano foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Os participantes podem conferir suas notas em cada uma das cinco competências que foram avaliadas, com um total de até 1.000 pontos. A correção é realizada por dois avaliadores, e a nota final é calculada pela média das notas atribuídas. Além disso, os resultados dos treineiros, que realizaram as provas com o intuito de testar seus conhecimentos, também estão disponíveis. Do total de 4.325.960 inscritos, mais de 841,5 mil eram alunos do 1º ou 2º ano do ensino médio, o que demonstra um grande interesse entre os estudantes.

É importante ressaltar que candidatos cujas provas foram anuladas não terão acesso à vista da redação. As anulações podem ocorrer por diversos motivos, como a presença de impropérios, desconexão do tema ou identificação do autor no texto. Para esclarecer os critérios de correção da redação de 2024, o Inep disponibilizou uma cartilha online com informações detalhadas.

