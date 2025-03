Ibovespa atinge maior patamar desde dezembro com valorização de 2,64%

Especialistas apontam que a expectativa por novos estímulos econômicos na China e a diminuição das tensões comerciais, foram fatores que impulsionaram o desempenho positivo do Ibovespa

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Ibovespa registrou um crescimento significativo, atingindo 128.957,09 pontos



O Ibovespa registrou um crescimento significativo, atingindo 128.957,09 pontos, o maior patamar desde 11 de dezembro, com uma valorização de 2,64%. Ao longo da semana, o índice acumulou um avanço de 3,14%, o melhor resultado desde agosto. O giro desta sexta-feira (14) foi de R$ 27,3 bilhões. No acumulado do mês, a alta foi de 5,01%, enquanto no ano o índice já apresenta um crescimento de 7,21%.

O mercado financeiro em Nova York também mostrou sinais de recuperação, mesmo após uma semana negativa. O dólar, por sua vez, teve uma desvalorização de 0,98%, sendo cotado a R$ 5,7433. As ações de grandes empresas, conhecidas como blue chips, se destacaram, como Automob (+16,67%), Magazine Luiza (+13,48%), CNS (+11,82%),Vale (+3,28%), Petrobras (+3,90%) e Itaú (+3,25%). Em contraste, a Natura enfrentou uma queda acentuada de 29,94% devido a resultados financeiros abaixo das expectativas. Azzas (-10,42%) e LWSA (-4,33%) também apresentaram quedas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Especialistas do mercado apontam que a expectativa por novos estímulos econômicos na China, além da diminuição das tensões comerciais, foram fatores que impulsionaram o desempenho positivo do Ibovespa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório