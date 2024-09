Esportes da Sorte e VaideBet se pronunciam após serem alvos de busca e apreensão

Ações podem estar ligadas a prisão de Deolane Bezerra, porém polícia não confirmou que os casos estão ligados

A Esportes da Sorte, uma empresa que atua no setor de apostas esportivas online, comunicou que ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou a busca e apreensão em suas instalações localizadas em Recife. A companhia enfatizou que suas operações estão em conformidade com a legislação vigente e se colocou à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Nesta quarta-feira (4), a influenciadora Deolane Bezerra foi detida durante uma ação da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga atividades relacionadas a jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A polícia mencionou que alguns dos indivíduos sob investigação têm ligação com apostas esportivas, mas não forneceu detalhes sobre a possível implicação de empresas ou colaboradores do setor.

A Esportes da Sorte destacou que tem colaborado com as investigações desde março de 2023, fornecendo as informações necessárias ao inquérito policial. Por outro lado, a defesa de Deolane Bezerra afirmou que está tratando as questões legais com a devida seriedade e transparência, buscando esclarecer todos os pontos envolvidos. A operação que resultou na prisão de Deolane Bezerra incluiu a execução de 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros que somam R$ 2,1 bilhões.

A empresa de apostas reiterou que suas atividades estão em conformidade com as leis e que a interpretação dos fatos pode ter sido mal compreendida. Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre possíveis apreensões na sede da Esportes da Sorte.

A VaideBet, outra empresa investigada no caso, também se manisfestou por meio de nota e disse que está a disposição das autoridades. “A marca, no entanto, ressalta que recebeu com surpresa o cumprimento do mandado de busca e apreensão realizado nesta quarta-feira, uma vez que desde o ano passado se prontificou em contribuir com as investigações, tendo previamente indicado os endereços e contatos pertinentes.”

