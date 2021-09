Esposa e filha de Eduardo Bolsonaro são diagnosticadas com Covid-19

Heloisa Wolf usou as redes sociais para afirmar que ambas têm bom estado de saúde e só apresentaram sintomas fortes por um dia

Heloísa Bolsonaro/Instagram Heloísa e a filha, Georgia também foram diagnosticadas com a Covid-19



A esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Heloisa Wolf, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para falar sobre a saúde da família e confirmar que ela e a filha foram contaminadas pela Covid-19. A informação foi dada três dias após o filho de Jair Bolsonaro receber o diagnóstico, na sexta-feira, 24. “No primeiro dia ficamos mal, agora graças a Deus estamos bem. E graças a um medicamento que foi só tomar e melhorei na hora! Impressionante”, disse, em resposta a uma seguidora. Ela também afirmou que foi a segunda vez na qual se contaminou com a doença e disse que esta foi a primeira vez na qual Eduardo Bolsonaro teve Covid-19.

Segundo Heloisa, os sintomas iniciais da filha Georgia foram febre e coriza. “Graças a Deus ela não teve mais febre e está super disposta, se alimentando e brincando”, afirmou. Ela, por sua vez, teria apresentado os mesmos sintomas do marido: dor de cabeça, dor no corpo, coriza, secreção e espirros. “Tomei ivtna [ivermectina], azcn [azitromicina], mas o que tirou todos meus sintomas com a mão, em menos de 1hr, foi a hdxclqna [hidroxicloroquina]”, disse. Segundo a esposa do deputado, da primeira vez que foi infectada ela não tomou os medicamentos porque estava grávida, mas, desta vez, ela ficou “impressionada” com o resultado. Nenhum dos medicamentos administrados têm eficácia comprovada contra a Covid-19.