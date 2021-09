Pedro Guimarães, presidente da Caixa, anuncia que testou positivo para Covid-19

Economista esteve na comitiva do presidente Jair Bolsonaro que foi à Nova York para a Assembleia Geral da ONU, realizada na semana passada

Edu Guimarães/Estadão Conteúdo Pedro Guimarães é o atual presidente da Caixa Econômica Federal



O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que testou positivo para Covid-19. A informação foi dada pelo economista através de suas redes sociais. Em publicação feita na tarde deste domingo, 26, Guimarães afirmou que tomou as duas doses da vacina e que começou a tomar os “remédios do protocolo”. “Também estava em isolamento desde quando chegamos dos EUA, na quarta-feira de manhã”, continuou o presidente da Caixa, que esteve na comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que foi à Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU na semana passada. “Não estou com nenhum sintoma e continuarei trabalhando daqui de casa”, concluiu Guimarães. O presidente da Caixa foi o quarto membro da comitiva a testar positivo para a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro também foram infectados. Além deles, um diplomata que não teve a identidade revelada também testou positivo para a doença.