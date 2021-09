Ricardo Barros diz que presença de Bolsonaro em Maringá está ‘confirmadíssima’

Presidente, que testou negativo para a Covid-19, vai à inauguração da ampliação de aeroporto

Reprodução/Instagram/jairmessiasbolsonaro/26.09.2021 Bolsonaro irá a inauguração da ampliação do aeroporto de Maringá



O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), afirmou por meio das redes sociais que a presença do presidente Jair Bolsonaro na inauguração da ampliação do aeroporto de Maringá está “confirmadíssima” após ele testar negativo para a Covid-19. De acordo com o parlamentar, serão investidos R$ 110 milhões entre obras e equipamentos. “Maringá logo será um hub de cargas aéreas”, previu ele, que já foi prefeito da cidade. O evento faz parte das comemorações de 1.000 dias de governo, que se completam oficialmente neste domingo, 26, mas que serão festejados ao longo da semana em diferentes tipos de celebração.

“Muitas inaugurações, em todos os Estados brasileiros. As ações de governo ficam cada vez mais visíveis. Indiscutível a qualidade das realizações do governo”, acrescentou Barros. O deputado se tornou um dos investigados da CPI da Covid, do Senado, depois de ter sido ouvido pelos membros da comissão na condição de testemunha. Segundo o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), Barros teria participado em negociações de vacinas no Ministério da Saúde por meio do ex-diretor de logística Roberto Ferreira Dias.

*Com informações do Estadão Conteúdo.