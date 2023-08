Está com frio? Confira a previsão e quando o calor deve voltar em São Paulo

Capital paulista registrou a tarde mais fria do ano neste sábado, 26, com temperatura média de 14,5ºC

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres se protegem do frio na Avenida Paulista, região central de São Paulo



O frio deve continuar em São Paulo até o próximo sábado, 2, quando os termômetros voltam a subir. Essa é a previsão do site Climatempo. Assim como no sábado, 26, a previsão para este domingo, 27, segue sendo de chuva para o dia todo, com mínima de 11ºC e máxima de 15ºC. Nesta segunda-feira, 28, o cenário não deve mudar e os paulistanos devem continuar se agasalhando. De acordo com o site de meteorologia, a mínima será de 11ºC e a máxima de 16ºC, com possibilidade de garoa de manhã e de noite. Já na terça-feira, 29, a temperatura sobe discretamente. Com mínima de 12ºC e máxima de 19ºC, a terça-feira deverá ter chuva quase o dia todo. Na quarta-feira, 30, o sol e as nuvens reaparecem, mas com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima no dia será de 13ºC e a máxima de 22ºC. O tempo deve ser o mesmo na quinta-feira, 31, que terá mínima de 15ºC e máxima de 21ºC, com garoa de manhã e de noite. Na sexta-feira, 1º, a mínima será de 15ºC e a máxima de 22ºC, com sol e algumas nuvens. O calor volta no sábado, 2, quando a previsão aponta que a mínima será de 15ºC e a máxima de 27ºC, com sol e algumas nuvens. No próximo domingo, 3, a temperatura aumenta ainda mais em comparação ao sábado. A previsão é de mínima de 17ºC e máxima de 29ºC, também com sol e algumas nuvens. Nesta última semana, a capital paulista registrou dias de calor intenso, atingindo máximas históricas. No entanto, o tempo mudou bruscamente na última sexta-feira, 25. Para se ter ideia, no sábado, 26, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo registrou a tarde mais fria do ano, com temperatura média de 14,5ºC.