Governo de SP prorroga fase emergencial até 11 de abril e anuncia vacinação de idosos com 68 anos

Medida visa diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, reduzir a disseminação do coronavírus no Estado; imunização da faixa etária será iniciada a partir do dia 5 de abril

ROBERTO COSTA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/03/2021 Movimento de passageiros na Linha 7-Rubi da CPTM, que liga a cidade de Franscisco Morato à Estação da Brás da CPTM, na região central da cidade de São Paulo



O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta sexta-feira, 26, que a fase emergencial do Plano São Paulo será prorrogada até o dia 11 de abril. A medida visa diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, reduzir a disseminação do coronavírus no Estado. Ainda nesta sexta-feira, foi iniciado o “mega-feriado” na cidade de São Paulo. Para desestimular as viagens ao litoral, o governo estadual cancelou a Operação Descida na rodovia dos Tamoios, no litoral norte de SP, semelhante ao que foi realizado com o sistema Anchieta-Imigrantes. “Quarentena não é férias”, lembrou Garcia. Durante o feriado, as blitz, em conjunto com os governos municipais, serão reforçadas. O vice-governador garantiu apoio às prefeituras na realização de barreiras sanitárias, que serão realizadas nas instâncias turísticas do Estado.

Vacinação de idosos com 68 anos

O vice-governador também informou que a vacinação contra Covid-19 de pessoas com 68 anos será iniciada a partir do dia 5 de abril. A imunização de idosos de 69 a 71 anos, que seria iniciada no sábado, 27, foi antecipada para esta sexta, como informado pelo governo de São Paulo durante a coletiva de quarta-feira, 24. Na faixa etária de 68 anos, serão vacinadas cerca de 340 mil pessoas. Até o momento, segundo o vacinômetro do Estado, 4.001.739 pessoas receberam a primeira dose e 1.349.019 receberam a segunda dose em toda a unidade federativa. Ao todo, 5.350.758 doses foram aplicadas.

