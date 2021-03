Estado de SP bate novo recorde após registrar 1.193 mortes por Covid-19 em 24h

Neste número também estão os represados da quarta, quando o Ministério da Saúde anunciou mudança nos critérios no sistema de registro e voltou atrás

Pool / Latin America News Agency via Reuters Connect Estado de São Paulo vai prorrogar por pelo menos mais 15 dias a Fase Emergencial do Plano São Paulo



São Paulo bateu, nesta sexta-feira, 26, um novo recorde no número de óbitos por Covid-19 registrados em 24 horas: 1.193, com total de 70.696 mortes. Neste número também estão os represados da quarta-feira, quando o Ministério da Saúde anunciou mudança nos critérios no sistema de registro e voltou atrás. O último recorde tinha acontecido na terça-feira, 23, quando 1.021 mortes foram registradas apenas em São Paulo.

Com essas altas, é possível que os números gerais do Brasil, divulgados no fim da tarde, cheguem perto ou até ultrapassem 3 mil mortos pela doença. Quanto ao número de casos, o Estado tem um total 2.392.374. Na tentativa de conter a pandemia, o Estado de São Paulo decidiu prorrogar por pelo menos até 11 de abril a Fase Emergencial do Plano São Paulo, em que apenas o serviço essencial pode funcionar.