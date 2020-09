Estado de SP oferece 9 mil vagas para qualificação profissional e 17 mil bolsas de inglês

Serão 11 opções de curso de 90 horas, com duração de até três meses, divididos em 108 aulas

USP Imagens As aulas serão semi-presenciais e vão do dia 5 de outubro até 18 de dezembro, respeitando os protocolos de segurança e saúde



O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (11) a oferta de mais de 9 mil vagas para qualificação profissional através do Novotec Expresso, com apoio das Etecs e Fatecs do Centro Paula Souza. Serão 11 opções de curso de 90 horas, com duração de até três meses, divididos em 108 aulas. As inscrições são gratuitas, vão até o dia 23 de setembro e podem ser feitas através do link. O objetivo é qualificar os jovens e ampliar o acesso ao ensino técnico profissional para alunos do Ensino Médio ou recém-formados em escolas estaduais ou EJA (Educação de Jovens e Adultos).

As aulas serão semi-presenciais e vão do dia 5 de outubro até 18 de dezembro, respeitando os protocolos de segurança e saúde. Entre as opções de curso, estão: empreendedorismo, vendas em redes sociais, operador de telemarketing, produção multimídia, excel, atendimento ao cliente, informática básica, entre outros. O governo estadual também anunciou que firmou uma parceria com a EF Education First para oferecer 17 mil bolsas de curso de inglês online. As inscrições também vão até o dia 23 de setembro no site do Novotec.