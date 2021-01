Estado de SP tem alta de 34% nas mortes por Covid-19 e endurece medidas

Marília, Presidente Prudente, Registro e Sorocaba agora estão na Fase 2 – Laranja do Plano São Paulo

O governo do Estado atualizou, nesta sexta-feira, 8, o Plano São Paulo e divulgou os números da primeira semana epidemiológica, de 3 a 6 de janeiro de 2021, em relação à Covid-19. Nos primeiros dias do ano, São Paulo registrou um aumento de 30% nos novos casos, de 8,2% nas internações e de 34% nos óbitos pela doença em relação à última semana epidemiológica de 2020 — que foi do dia 27 de dezembro ao dia 2 de janeiro. Essa alta da taxa de mortes por coronavírus equivale ao que o Estado enfrentava no meio de setembro. Com isso, 90% do Estado continua na Fase 3 – Amarela do Plano e 10% está agora na Fase 2 – Laranja — regiões de Marília, Presidente Prudente, Registro e Sorocaba. Medidas valem a partir da próxima segunda-feira, 11.

O Centro de Contingência da Covid-19 no Estado revisou o Plano São Paulo e mudou alguns indicadores, endurecendo a possibilidade de regiões ascenderem para a Fase 3 – Amarela e Fase 4 – Verde. Além disso, ele reviu os critérios de restrição fazendo que mais atividades sejam liberadas em momentos mais restritivos das atividades econômicas. Essa revisão tem três elementos centrais: endurecimento para avançar para fase verde, endurecimento para classificação na fase laranja e mudança dos indicadores de evolução da pandemia (casos, internações e óbitos).

O que vale na Fase 2 – Laranja?

Ampliação das atividades permitidas para todos os setores (comércio, shopping, salão de belezas, academias e eventos culturais com público sentado);

Capacidade máxima limitada de 40% de ocupação em todos os setores;

Funcionamento máximo de estabelecimentos limitados a 8h;

Parques estaduais abertos;

Proibição de atendimento presencial em bares;

Restrição de atendimento presencial às 20h em todos estabelecimentos.

O que vale na Fase 3 – Amarela?

Todas as atividades em funcionamento;

Capacidade máxima limitada a 40% de ocupação em todos os setores;

Funcionamento máximo de estabelecimentos limitados a 10h por dia;

Parques estaduais abertos;

Restrição de atendimento presencial às 20h em bares;

Restrição de atendimento presencial às 22h em demais setores.

O Estado de São Paulo tem, nesta sexta, 1.5528.952 casos confirmados de Covid-19 e 48.029 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 63,3% no Estado e em 65,5% na Grande São Paulo. Quanto ao número de internados, 5.06 estão em UTI e 6.794 em enfermaria — entre casos confirmados e suspeitos. Na última quinta-feira, 7, o governador do Estado, João Doria, e o Instituto Butantan divulgaram que a taxa de eficácia da CoronaVac é de 78% nos casos leves da doença e 100% em casos graves e internações. De acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, a equipe do governo estadual está “muito feliz” que a vacina foi incluída no Plano Nacional de Imunização (PNI). Ele ainda disse que, se por algum motivo, o início da vacinação prevista pelo governo federal atrasar, o Estado de São Paulo mantém a data de 25 de janeiro aos paulistas do grupo de risco — profissionais da saúde e idosos.