João Campos pede ao Ministério da Saúde inclusão de professores na 1ª fase de vacinação 

Prefeitura também assinou um memorando de intenção com o Instituto Butantan para garantir o envio de um milhão de doses da CoronaVac

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/01/2021 João Campos (PSB) assumiu a prefeitura de Recife, em Pernambuco, em 1º de janeiro de 2021



O prefeito de Recife, em Pernambuco, João Campos (PSB), entrou com ofício ao Ministério da Saúde propondo a antecipação da vacinação dos profissionais da educação da fase quatro para a fase um no Plano Nacional de Imunização. Segundo Campos, a inclusão dos professores tem como objetivo “assegurar a retomada das aulas de forma segura o quanto antes”. A assinatura do ofício foi feita após reunião do Comitê da Vacina em Recife. “A gente precisa priorizar sempre a educação, inclusive no Plano Nacional de Imunização”, disse o prefeito em vídeo compartilhado em suas redes sociais. Além do ofício, a prefeitura da cidade também assinou um memorando de intenção com o Instituto Butantan para garantir o envio de um milhão de doses da CoronaVac “caso o Ministério da Saúde não garanta as vacinas para Recife”.

“A gente sempre disse que prioritariamente iríamos aguardar as vacinas por parte do Ministério da Saúde, mas que nós faríamos todos os contatos necessários para, se a vacina não chegar, Recife fazer a aquisição direta”, explicou. Além da Coronavac, Campos informou que Recife também está em contato com outras instituições internacionais para a aquisição de imunizantes. O Butantan enviou nesta sexta-feira, 8, o pedido oficial para o uso emergencial da vacina à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na quinta-feira, 7, o governo do estado de São Paulo divulgou que o imunizante, que é desenvolvido pela empresa chinesa Sinovac e pelo Instituto Butantan, tem eficácia comprovada de 78% nos estudos clínicos realizados no Brasil. De acordo com as informações divulgadas, a taxa vale para os casos leves e atendimentos ambulatoriais — o imunizante preveniu 100% de casos moderados, graves e internações.