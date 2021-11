Estagiário do MPRJ é apreendido após furtar celulares retidos em operação

Aparelhos eram provas apreendidas na Operação Favorito, desdobramento da Lava Jato que investiga fraudes na Saúde

Divulgação/MPRJ Estagiário do MPRJ foi apreendido



Um estagiário do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) foi apreendido após confessar ter furtado celulares retidos na Operação Favorito, um desdobramento da Lava Jato. O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) informou que não houve mandante para o roubo e que os dados dos aparelhos já tinham sido extraídos antes do furto. O órgão afirmou que não houve perda de informação que prejudicasse a investigação original. “Posteriormente, foi solicitado ao Juízo que fossem extraídos novos dados contidos no aparelho após o furto (inseridos após o terceiro comprar do receptador), para instruir nova investigação em curso sobre organizações criminosas especializadas no roubo e receptação de celulares, já que, como dito, a extração dos dados que estavam no aparelho quando da sua apreensão já havia sido feita”, informou o MPRJ. Os celulares foram recuperados e o estagiário foi desligado da instituição. Os aparelhos eram provas apreendidas na Operação Favorito, que mirava contratos suspeitos da Saúde do Rio durante a pandemia de Covid-19. Entre os denunciados na ação estão o ex-deputado Paulo Melo, o empresário Mário Peixoto e outras 15 pessoas.