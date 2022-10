Estudante atira contra colegas no interior do Ceará após ser vítima de bullying

De acordo com a Secretaria de Segurança do estado, arma estaria registrada no nome de um colecionador

Pixabay Incidente deixou três jovens feridos



Um adolescente de 15 anos foi detido após disparar uma arma de fogo contra colegas em uma escola pública, na cidade de Sobral, no interior do Ceará. O incidente ocorreu nesta quarta-feira, 5, e deixou três jovens feridos. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde passaram por atendimento médico. Duas foram atingidas na cabeça, enquanto uma foi ferida na perna. Um dos adolescentes se encontram entubado e em estado grave, enquanto os demais sofreram ferimentos leves. Todos permanecem no hospital em observação. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a arma estava registrada no nome de um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador). O órgão ainda declarou que, segundo depoimento do jovem à Polícia Civil, o crime foi premeditado e o autor sofria bullying. As autoridades investigam o incidente e afirmam que foi um ato análogo ao crime de tentativa de homicídio.