Elmano Freitas vira na reta final e se consagra governador do Ceará com 53,69% dos votos

Petista derrotou Capitão Wagner, do União Brasil, e mantém a doutrina do partindo na região

Reprodução/Instagram/@ elmanofreitas Elmano Freitas é novo governado do Ceará



Com uma virada inesperada na reta final, Elmano Freitas (PT) conseguiu superar os adversário e vencer a eleição para governador no Ceará. O petista deslanchou na última pesquisa Ipec e venceu com 53,69% dos votos, mantendo a doutrina do partido na região. O candidato sempre esteve atrás desde os primeiros resultados, mas, em 21 dias ele conseguiu somar 13 pontos e ultrapassar o Capitão Wagner (União Brasil), que ficou com 32,15% dos votos. Freitas tem o apoio do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e já tem passagem pelo setor público. O vencedor atualmente ocupa o cargo de deputado estadual, mas já atuou na Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP), bem como na defesa jurídica e política do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na condição de advogado. Ele também foi secretário de Educação de Fortaleza e coordenador do Orçamento Participativo na gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT).

Ouvindo o interesse do povo que aponta que a saúde é a principal área que merece atenção e cuidado, Freitas propõe melhorias e inovações na gestão pública, educacional e pedagógica, garantia do direito à saúde, por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde – área da saúde, é a que os cearenses apontam como a que mais precisa de atenção -, desenvolvimento territorial sustentável em todo o Estado com ênfase na economia criativa, na economia circular e qualificação e ampliação da infraestrutura básica – água, saneamento, energia e infraestrutura logística aérea, marítima e terrestre, priorizando as gerações renováveis -, e fortalecimento da Política de Segurança Pública, enfrentamento às violências e a criminalidade.