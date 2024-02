Helicóptero cai em Barueri com ao menos sete pessoas a bordo

Ainda não há confirmação sobre mortes

Reprodução/Google Street View Vista da Avenida Marco, local próximo ao acidente



Um helicóptero caiu na tarde desta terça-feira, 20, na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. Sete pessoas estavam a bordo da aeronave, mas ainda não há confirmação sobre mortes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida Marco. Seis vítimas foram transferidas ao Pronto-Socorro Central de Barueri e o piloto da aeronave, que sofreu uma lesão na perna e fratura no fêmur, foi levado ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Equipes da Aeronáutica e da Polícia Civil se encaminharam ao local para auxiliar no socorro dos feridos. Pelas redes sociais, usuários compartilharam vídeos de usuários nos arredores do acidente. Confira:

Queda de aeronave de pequeno porte na Av. Marco 30 em Barueri, Próximo ao mercado hugão, com 2 vítimas. 🚨(Em breve mais informações)🚨 pic.twitter.com/Ie3qnVXxxC — Luca do mundo (@Lucadomundo) February 20, 2024

Queda de Helicóptero em Barueri em São Paulo De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, sete pessoas estavam a bordo. Seis delas, incluindo duas crianças, foram socorridas ao PS Central de Barueri. Já o piloto foi socorrido pelo helicóptero águia ao HC em SP. pic.twitter.com/glZcPMgiWn — Capixaba da Gema (@capixabadagema) February 20, 2024

*Esta matéria está em atualização