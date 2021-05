Ex-governador do Paraná, Jaime Lerner morre em Curitiba

Arquiteto também foi prefeito de Curitiba três vezes e ficou internacionalmente conhecido por implantar um sistema integrado no transporte público da cidade

Estadão Conteúdo/Arquivo Ele estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie e será velado na Capela Mortuária Israelita Água Verde



Ex-governador do Paraná por dois mandatos, o arquiteto e urbanista Jaime Lerner morreu nesta quinta-feira, 27, em Curitiba. Lerner também foi prefeito da capital paranaense por três mandatos e ficou internacionalmente conhecido por implantar um sistema integrado no transporte público do município. Ele estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie, será velado na Capela Mortuária Israelita Água Verde e sepultado no Cemitério Israelita da Santa Cândida às 15 horas.

