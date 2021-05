Ex-motorista Robson chega ao Brasil e é recepcionado por Bolsonaro em aeroporto

Ele foi preso em março de 2019 quando chegou à Rússia para trabalhar com o jogador Fernando, no Spartak de Moscou

Solto pelo governo da Rússia no último fim de semana, Robson Nascimento de Oliveira, ex-motorista da família do volante Fernando, do Spartak Moscou, chegou ao Brasil na noite desta quarta-feira, 5, e foi recepcionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O encontro aconteceu no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O retorno de Robson já havia sido anunciado na manhã desta quarta por Bolsonaro, que publicou uma foto do ex-motorista na embaixada brasileira na Rússia. Na chegada ao Brasil, Robson carregava uma bandeira do país pendurada no ombro e foi recepcionado por Bolsonaro, que o abraçou sob os aplausos dos presentes. Oliveira foi preso em março de 2019, ao chegar à Rússia para trabalhar com o meio-campista Fernando, à época no Spartak Moscou, clube local, carregando uma mala com o medicamento Mytedon, legalizado no Brasil, mas proibido no país europeu. Ele alegou que o medicamento era para o sogro do atleta, mas a informação não foi confirmada às autoridades pelos familiares do jogador.