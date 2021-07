Ex-mulheres e ex-sogra de Lázaro são indiciadas por ajudá-lo em fuga

Polícia de Goiás culpabilizou criminalmente cinco pessoas por envolvimento com criminoso, morto no último dia 28 de julho no interior do Estado

Eduardo Bolsonaor/Twitter/Montagem de fotos de reprodução Fotos de Lázaro foram publicadas nas redes de Eduardo Bolsonaro



As polícias do Distrito Federal e de Goiás detalharam nesta terça-feira, 27, os desfechos da Operação Anhanguera, feita para procurar o criminoso Lázaro Barbosa, morto em 28 de junho em Águas Lindas de Goiás após cometer assaltos, assassinatos, estupros e passar semanas fugindo em áreas de mata do Centro-Oeste brasileiro. De acordo com o delegado Cléber Marine, cinco pessoas foram indiciadas nos inquéritos abertos pela PC-GO: o fazendeiro Elmir Caetano, que foi detido durante a operação; o caseiro da fazenda dele, as duas ex-mulheres de Lázaro e uma ex-sogra dele. Os homens foram detidos por favorecimento pessoal e posse de arma de fogo sem registro. As mulheres, por sua vez, podem ter operado papel essencial na fuga do suspeito. “Elas estavam tanto prestando informações para ele, dando guarita, inclusive alimentação, levando ele para locais, para esconderijos, e sobretudo iam providenciar a fuga definitiva dele”, afirmou o delegado.

As investigações foram encerradas em Goiás e os cinco suspeitos devem responder a processos, mas a polícia do Distrito Federal continua as investigações para saber se mais pessoas ajudaram o criminoso. Laudos da polícia também comprovaram que Cleonice Marques, de 43 anos, sequestrada por Lázaro após todos os membros da família dela serem mortos em Ceilândia, foi estuprada antes de ser morta. Não há definição, porém, de se a violência sexual foi cometida pelo suspeito. Agora, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás pedirá o sequesto dos bens do fazendeiro preso por suspeita de ajudar o criminoso na fuga. A expectativa é de que o valor das posses dele possa ajudar a cobrir parte dos gastos da polícia em dias de operação.