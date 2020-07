Ex-presidente da Câmara, Severino Cavalcanti morre aos 89 anos em Recife

Ainda não há informações sobre a causa da morte, que aconteceu em sua casa no bairro de Boa Viagem

Antônio Cruz/ABr



O ex-presidente da Câmara dos Deputados Severino José Cavalcanti Ferreira morreu nesta quarta-feira (15), aos 89 anos, em Recife. O óbito aconteceu na madrugada, no apartamento em que o ex-parlamentar morava no bairro de Boa Viagem. Ainda não há informações sobre a causa da morte. O enterro está previsto para acontecer ainda nesta quarta, às 15h, na cidade natal dele, João Alfredo, no Agreste Pernambuco. Serevino Cavalcanti foi deputado federal por três mandatos consecutivos, entre 1995 e 2007.

Ele renunciou ao último em setembro de 2005 após desdobramentos da denúncia do Mensalinho — em que havia cobrança de propina de R$ 10 mil por mês do dono de um dos restaurantes da Câmara. Nesse mesmo ano, Cavalcanti foi presidente da Casa entre fevereiro e setembro. Além de deputado federal, o pernambucano foi deputado estadual entre 1967 e 1995. Ele também foi prefeito da João Alfredo entre 1964 e 1966. O ex-parlamentar retornou à gestão da cidade entre os anos de 2009 e 2012.