Ex-presidente Dilma Rousseff toma vacina contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul

Petista publicou foto se vacinando nas redes sociais nesta segunda-feira, 22; vacinação de idosos a partir dos 73 anos começou nesta segunda em Porto Alegre

Dilma Rousseff/Twitter/22.03.2021 Ex-presidente Dilma Rousseff foi vacinada nesta segunda



A ex-presidente Dilma Rousseff tomou nesta segunda-feira, 22, a primeira dose da vacina CoronaVac contra a Covid-19 na cidade de Porto Alegre. O anúncio foi feito pela própria petista nas redes sociais. “Vacinem-se. Cuidem-se”, disse a ex-presidente na publicação. Ela foi imunizada no sistema drive thru da capital, que iniciou a imunização de pessoas com 73 anos nesta segunda. Dilma, que tem 73 anos, é a quinta ex-presidente do Brasil a se imunizar contra a Covid-19. Até o momento, já foram fascinados José Sarney (MDB), Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Michel Temer (MDB) e Lula (PT).