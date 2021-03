São Paulo terá hospital para atender exclusivamente pacientes com Covid-19

Hospital da Vila Penteado tem 196 leitos, sendo 55 de UTI e 141 de enfermaria, agora usados exclusivamente para pacientes com coronavírus

EDUARDO VALENTE/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/03/2021



O Hospital da Vila Penteado, na Zona Norte da capital paulista, passa a atender, a partir da próxima terça-feira, 22, exclusivamente casos de Covid-19. Serão 196 leitos, sendo 55 de UTI e 141 de enfermaria, dedicados para pacientes com coronavírus. Todas as demais doenças que eram tratadas na unidade estão sendo absorvidas por outros hospitais da rede estadual. A medida faz parte da expansão da rede de saúde anunciada no início do mês, que prevê 1.100 leitos e 12 novos hospitais de campanha.

O Estado de São Paulo tem hoje 2.311.101 casos de Covid-19 e 67.602 óbitos pela doença. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 91,2% no Estado e em 91,3% na Grande São Paulo. Quanto ao número de internados, 12.068 estão em UTI e 16.570 em enfermaria — entre casos confirmados e suspeitos. Em relação a semana anterior, o número de casos de coronavírus teve alta de 17,7%. As internações, de 18,8%. Já os óbitos subiram 35,4% nos últimos dias. Membros do Centro de Contingência afirmam que estão sendo observadas reduções de circulação de veículos e também das pessoas no transporte coletivo durante a Fase Vermelha e Emergencial do Plano São Paulo.

Nesta manhã, o Instituto Butantan entregou mais um milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde, para que as doses sejam integradas ao Plano Nacional de Imunização (PNI) e usadas em todas as unidades da federação. Com essa remessa, já são 25,6 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan entregues ao governo federal. Além disso, o governo estadual afirmou que o Ministério da Saúde continua descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para financiar leitos de UTI. De acordo com o vice-governador Rodrigo Garcia, hoje apenas 20% dos 5,8 mil leitos de UTI SUS no Estado recebem verba do governo federal.