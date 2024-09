Ex-vereador é assassinado em Guarujá antes de depoimento sobre corrupção

Marcelo Corrêa não é um estranho ao sistema judicial: em 2012, ele foi detido por envolvimento com tráfico de drogas, episódio que manchou sua carreira política

O ex-vereador Marcelo Corrêa, de 51 anos, foi morto a tiros em uma padaria localizada no Guarujá, no litoral de São Paulo. O assassinato ocorreu em um momento crítico, já que ele estava prestes a depor sobre um caso de corrupção passiva na Câmara Municipal de São Vicente, agendado para esta quinta-feira, (19). As autoridades policiais estão investigando a possibilidade de que o crime tenha motivações políticas, possivelmente ligadas ao crime organizado. Essa linha de investigação surge em meio a um contexto de crescente violência e corrupção na região.

Marcelo Corrêa não é um estranho ao sistema judicial. Em 2012, ele foi detido por envolvimento com tráfico de drogas, um episódio que manchou sua carreira política. Além disso, em 2014, um ex-assessor seu foi alvo de uma tentativa de execução, o que levanta questões sobre a segurança e as ameaças que cercavam o ex-vereador.

