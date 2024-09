Governador do Pará realiza pouso forçado devido à fumaça

Helder Barbalho usou as redes sociais para justificar ausência na inauguração da orla da cidade de São Caetano de Odivelas

Na noite da última quarta-feira (18), o governador do Pará, Helder Barbalho, teve que realizar um pouso inesperado durante um voo. O incidente ocorreu em Santa Maria do Pará, motivado pela densa fumaça que afeta a região. Barbalho lamentou a situação e pediu desculpas à população de São Caetano de Odivelas, onde estava programada a inauguração da nova orla da cidade. A situação no estado é crítica, levando Barbalho a decretar, na terça-feira (17), estado de emergência. Essa medida foi tomada em resposta à severa estiagem que atinge a região, além da implementação do Plano Estadual de Ações contra Estiagem, Queimadas e Incêndios Florestais. O governador busca mitigar os impactos dessa crise ambiental.

Nos últimos dias, o Pará tem enfrentado um aumento alarmante no número de incêndios. Foram registrados 1.149 focos de incêndio em áreas de proteção ambiental e parques, um dado que reflete a gravidade da situação. O total de incêndios no estado já alcançou 33.428 neste ano, um número que mais que dobra em comparação ao mesmo período do ano anterior.

