MP investiga acordo entre a cidade de SP e a União envolvendo Campo de Marte

Projeto prevê perdão de uma dívida de R$ 25 bilhões da capital paulista com o Tribunal de Contas da União (TCU) em troca da posse do aeroporto

Google Maps/Satélite/Reproução Imagem de satélite do aeroporto Campo de Marte



O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) vai investigar um Projeto de Lei (PL) que entrega o Aeroporto de Campo de Marte, na zona norte da capital, para o governo federal. O inquérito vai apurar supostas irregularidades no acordo feito entre as gestões do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do presidente da República Jair Bolsonaro (PL). O acordo, costurado por Nunes com representantes da União, prevê o perdão de uma dívida de R$ 25 bilhões do município com o Tribunal de Contas da União (TCU) em troca da posse do aeroporto. São Paulo deixaria de receber uma indenização pelos anos de ocupação indevida do Campo de Marte. O valor da indenização não foi divulgado, o que faz a promotoria considerar que poderia haver prejuízo para o município.

O prefeito Ricardo Nunes defendeu o projeto. É de muita importância para a cidade se a gente puder se livrar de R$ 250 milhões por mês, que a prefeitura faz uma TED, todo mês, para o governo federal, de uma dívida que a gente paga R$ 3 bilhões por ano, para poder reverter isso em serviço para a população”, disse. A instauração do inquérito atende um pedido da bancada feminista do PSOL, que reclama da falta de transparência em relação aos valores. O projeto de Lei já foi aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de São Paulo.

Com informações da repórter Nanny Cox