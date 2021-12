Acidente com caminhão mata ao menos 53 migrantes no México

Testemunhas afirmam que o veículo de carga estava em excesso de velocidade quando fez um curva acentuada e acabou capotando; nas redes sociais, autoridades lamentam a tragédia: ‘Muito doloroso’

EFE/Carlos López Segundo o secretário estadual de Defesa Civil, o veículo transportava 107 migrante, sendo a maioria procedentes da Guatemala e El Salvador



Um acidente com um caminhão matou 53 migrantes no México nesta quinta-feira, 9. O episódio aconteceu em uma rodovia no Estado de Chiapas, no sudoeste do país. Segundo o secretário estadual de Defesa Civil, Luis Manuel García Moreno, o veículo de carga transportava pelo menos 107 migrante, sendo a maioria procedentes da Guatemala e El Salvador, quando capotou em uma curva. “Infelizmente, 49 pessoas morreram e temos 58 feridos que já foram levados para hospitais próximos ao local do acidente. Testemunhas disseram que o caminhão estava em excesso de velocidade e, quando fez uma curva acentuada, tombou, e o reboque no qual os migrantes estavam se soltou”, disse inicialmente García Moreno. Agora, o número de mortos já chega a 53, com 54 feridos.

De acordo com funcionário de direitos humanos da Guatemala, Jordán Rodas, cerca de 200 migrantes estariam no veículo. Alguns deles fugiram após o acidente por medo de de serem detidos por agentes de imigração. Nas redes sociais, o governador Rutilio Escandón expressou “solidariedade às vítimas da tragédia” e disse que “as responsabilidades serão determinadas de acordo com a lei”. No Twitter, o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, também lamentou o acidente. “Lamento profundamente a tragédia causada pelo capotamento em Chiapas, que transportava migrantes centro-americanos. É muito doloroso. Um abraço às famílias das vítimas.”

*Com EFE