Explosão em escola deixa quatro crianças feridas na Zona Sul de SP

Uma vítima adulta foi enviada ao Pronto-Socorro antes da chegada dos Bombeiros; ainda não se sabe a causa do incidente

Reprodução/Google Maps Quatro crianças tiveram ferimentos leves em virtude da explosão



Uma explosão no interior de uma escola particular na Vila Sônia, Zona Sul de São Paulo, deixou quatro crianças feridas na tarde desta terça-feira, 18. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h46 para atender uma ocorrência na rua Aparaó, 32. Três viaturas foram enviadas ao endereço. Ainda não se sabe a causa da explosão. Segundo a corporação, quatro crianças com ferimentos leves foram socorridas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), enquanto uma vítima adulta foi enviada ao Pronto-Socorro antes da chegada dos Bombeiros. No local funciona uma unidade da rede Objetivo, chamada de Colégio Souza e Almeida (CSA). Não houve abalo na estrutura do colégio. A Jovem Pan aguarda posicionamento da instituição.