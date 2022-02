Brasileiro desaparecido em Paris desde janeiro é localizado

Robson Amorim sumiu após ter um ataque de pânico no aeroporto; polícia francesa investiga o caso

Reprodução/Instagram Robson de Freitas foi encontrado em Paris



O estudante brasileiro Robson Amorim de Freitas, de 32 anos, que estava desaparecido desde o fim de janeiro deste ano, foi encontrado em Paris na noite desta segunda-feira, 7. Ele pediu ajuda a outro brasileiro, que o colocou em contato com familiares. Robson sumiu no dia 23 de janeiro após um surto no aeroporto Charles de Gaulle, onde fazia escala de um voo que saiu da Irlanda com destino ao Brasil. O capixaba chegou a ser atendido em uma unidade de psiquiatria em Paris, mas desapareceu pouco depois. A polícia da França iniciou uma investigação sobre o caso, liderada pela Brigada da Repressão de Crimes contra Pessoas da Polícia Judiciária. O Consulado do Brasil deu apoio para a família de Robson, facilitando os contatos com as autoridades locais.

O irmão de Robson, Pedro de Freitas, agradeceu o apoio nas redes sociais. “Meu coração se alegra. Não sei explicar com palavras a alegria de ter te encontrado. Deus sempre esteve cuidando de você meu irmão! Quero agradecer ao Thiago por ser um anjo enviado por Deus para estar ali naquele momento. Agradeço também ao grupo de voluntários, e todos as pessoas que nos ajudaram na divulgação. Agradeço as orações de todos!”, escreveu.

*Com informações da EFE