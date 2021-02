Explosão em fábrica de cerâmica assusta moradores de Limeira; veja vídeo

Filmagens divulgadas por moradores em redes sociais registraram momento da explosão; não há registro de pessoas feridas até o momento

Davisom/Twitter/Captura de vídeo/14.02.2021 Vídeos da explosão foram publicados nas redes sociais



Um incêndio seguido de explosão em uma fábrica de cerâmica da cidade de Limeira, no interior de São Paulo, assustou moradores na noite do sábado, 13. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada às 20h34 nas imediações da Cerâmica Unigrês, localizada na Rodovia Limeira-Piracicaba, e três viaturas foram enviadas até o local. O fogo teria sido causado por um princípio de incêndio em um tanque de gás que abastecia o forno da fábrica. Nas redes sociais, moradores relataram que o barulho e o tremor causado pela explosão foram sentidos a quilômetros de distância da fábrica. Em vídeos, é possível ver o momento no qual uma “bola de fogo” ganha o ar. Apesar da dimensão do acidente, não há registro de pessoas feridas. A ocorrência foi finalizada pouco após 01h da manhã.

Confira, abaixo, vídeo da explosão: