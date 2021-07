Explosão em posto de gasolina de Rio Claro deixa feridos

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha no local da acidente; vídeos registraram estragos causados pela explosão

Reprodução/Facebook Prefeitura de Rio Claro-SP Prefeitura se manifestou informando que, até o momento, não há registros de óbitos



Uma explosão de um caminhão que estava um posto de gasolina na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 30, deixou ao menos 17 feridos, sendo dois em estado grave. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado, que atuou no atendimento à ocorrência ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). De acordo com os Bombeiros, testemunhas relataram que o caminhão começou a pegar fogo após estacionar no estabelecimento, explodindo em seguida e atingindo veículos próximos. Segundo as autoridades, o acidente aconteceu na Rodovia Washington Luiz, que teve as fluxo interrompido nas duas faixas por cerca de 30 minutos. A prefeitura também informou que, até o momento, não há informações sobre vítimas fatais, mas pediu que a população evite procurar o atendimento médico em casos que não forem urgentes pois as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) “estão empenhadas na recepção e encaminhamento dos feridos do acidente”. Segundo a última atualização do Corpo de Bombeiros, 30 agentes e nove viaturas foram mobilizadas, mas as equipes já estão deixando o local.

Ainda sobre a oco. das 18h34 Fogo/caminhão (c/ explosão) em RIO CLARO. As vtrs dos Bombeiros já estão deixando o local. E confirmamos q p/ o CB foram 13 víts c/ apenas 2 vítimas graves. Cumpre lembrar q o SAMU também trabalhou nessa oco. No auge foram 30 homens/9 viaturas do CB — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 1, 2021

Confira registros do acidente:

Forte explosão é registrada no fim da tarde desta quarta-feira (30/6) em Rio Claro, São Paulo. Segundo informações preliminares, o acidente pode ter acontecido em um posto de combustível. Diversos moradores da região afirmam ter sentido o impacto. pic.twitter.com/3Grb3yJ89m — Claus Lage (@LageClaus) June 30, 2021

Explosão de um caminhão de combustível em Rio Claro terrível, tremeu a cidade inteira. pic.twitter.com/DupI6FHMOS — Caila Terra (@CailaTerra) June 30, 2021

