Fabi Saad e Rachel Polito lançam primeiro livro de série voltada para mulheres

‘Mais do que Mulher Maravilha… Mulher real’, que está em pré-venda, é o primeiro de uma sequência que deve abordar temas de áreas como saúde, comunicação, inclusão e direitos das mulheres na vida e no mercado de trabalho

Fabi Saad/Arquivo Pessoal - Editora Benvirá - Rachel Polito/Arquivo Pessoal Idealizado por Rachel Polito, livro tem coordenação de Fabi Saad



Baseado na necessidade de mais produções com temáticas voltadas para mulheres e na paixão de uma autora pelo como como a escrita influencia a vida dos leitores, a série de livros Mulheres Fora de Série, idealizada por Rachel Polito, escritora especialista em comunicação verbal, e Fabi Saad, apresentadora do programa “Mulheres Positivas”, da Jovem Pan, está com a pré-venda aberta do primeiro livro: “Mais do que Mulher Maravilha… Mulher real”. Com data de lançamento prevista para o dia 8 de março, a produção é a primeira de uma sequência que deve abordar temas de áreas como saúde, comunicação, inclusão e direitos das mulheres na vida e no mercado de trabalho. “A gente fala de todos os assuntos, porque não adianta só falar de militância, não adianta só falar de preconceito e não adianta falar só de perfumaria, de beleza e coisas bonitinhas”, explica Rachel. O livro que inaugura a série se divide em três partes: como se organizar, o papel atual da mulher no mundo e as diferenças comunicacionais entre homens e mulheres, o que pode ajudar a solucionar ruídos de comunicação dentro e fora de casa.

“Esse primeiro livro é voltado para desmistificar um pouco esse desespero que nós temos de ser mulher maravilha, de que a gente tem que conseguir fazer tudo, dar conta de tudo, porque não adianta”, afirma Polito. Um dos diferenciais da produção é a multiplicidade de visões mostrada no livro, que nos relatos de Fabi e Rachel contam um pouco da forma de organização de uma mulher com dois filhos e outra sem filhos “A gente foi mesclando esses exemplos para que a mulher conseguisse entender de que tudo é possível, de que dá para planejar tudo na vida”, explica a autora. “Esperamos ajudar essa mulher a conseguir encontrar um equilíbrio para ter uma qualidade de vida dentro e fora de casa”, afirma Fabi, que lembra da importância de encontrar a felicidade nas entrelinhas do caos diário das nossas vidas. Um cenário que mostra os diversos papéis da mulher na sociedade de hoje e as diferenças comunicacionais entre os gêneros torna a produção interessante também para os homens. “Essa é uma série escrita por mulheres para mulheres, mas eu posso garantir que o livro ‘Mais que Mulher Maravilha’ vai ajudar muito homem que tenha a coragem de ler o livro, principalmente por causa dessa parte da comunicação”, pontua Rachel Polito.

Futuros temas

Convidadas especiais de renome devem compor os outros livros da série publicados no selo “Expressa” da editora Benvirá. Além de Fabi Saad, as próximas produções contarão com nomes como o da promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Fabíola Sucasas, para falar sobre violência contra a mulher e o da médica Daniela Bortman, primeira profissional da área tetraplégica no Brasil, que abordará o preconceito contra mulheres PCDs no mercado de trabalho. Outras profissionais da área de saúde deverão falar sobre longevidade. As da área de empreendedorismo darão explicações sobre negócios. Para ser ainda mais acessível, a série adotou uma linguagem de bate-papo. Os livros terão cerca de 70 páginas. O custo da produção é de R$ 14,90, e ela já pode ser encomendada em pré-venda no site da Amazon.