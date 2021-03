Bomba da Segunda Guerra Mundial explode no Reino Unido; veja vídeo

Apesar de ter sido detonado de forma controlada, o artefato causou danos às propriedades vizinhas e emitiu um estrondo que foi ouvido a quase dez quilômetros de distância

Repodução Twitter University of Exeter O fato da bomba ser do tipo "Hermann" leva a crer que foi deixada ali por nazistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial



Uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada dentro de um edifício da cidade de Exeter, no Reino Unido, na manhã desta sexta-feira, 26. No mesmo dia, as autoridades de segurança começaram a evacuar os moradores das 2.600 casas que ficam nos arredores, além dos 1.400 alunos da Universidade de Exeter. O explosivo do tipo “Hermann”, que na época era amplamente utilizado pela Alemanha nazista, foi detonado de forma controlada no sábado, 27. Ainda assim, a explosão causou danos às propriedades vizinhas e o estrondo foi tão grande que pôde ser ouvido a quase dez quilômetros de distância, de acordo com o jornal britânico The Guardian. Nesta segunda-feira, 1, os moradores das ruas mais próximas ao local onde a bomba histórica foi encontrada continuam sem previsão de quando poderão retornar às suas casas, já que as autoridades ainda avaliam a segurança do local. Além de terem tido suas janelas e paredes quebradas, muitas dessas casas foram atingidas por estilhaços de metal. Através do Twitter, a Polícia de Devon e Cornwall e moradores de Exeter compartilharam vídeos do momento da explosão.

UPDATE: This is the moment a WW2 bomb was detonated in #Exeter. Image courtesy of Exeter City Council. #Police would like to thank the residents of Exeter, particularly the 2,600 evacuated households and our partner agencies who have worked so hard to ensure the safety of all pic.twitter.com/fhxJFqBqT8 — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 27, 2021