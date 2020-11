Falsa grávida é presa com melancia carregada de drogas na barriga

Acusada de tráfico internacional de drogas, mulher transportava 2 kg de cocaína do Paraguai ao Rio de Janeiro

Imagem: Divulgação/Cap PM Wagner Guimarães Mulher foi presa em flagrante com quatro tijolos de pasta base de cocaína



A Polícia Militar de Guaratinguetá, município de São Paulo, prendeu uma mulher com 2 kg de pasta base de cocaína escondidos em uma barriga falsa, forjada com uma melancia, no último domingo, 29. De acordo com a polícia, ela teria escondido quatro tijolos de pasta base de cocaína dentro da fruta, amarrando a melancia ao corpo e a cobrindo com as roupas. O flagrante aconteceu em um ônibus de turismo que seguia rumo ao Rio de Janeiro, quando a PM decidiu revistar a suspeita e percebeu que a barriga era falsa. A mulher confessou que trouxe o entorpecente do Paraguai, passou por São Paulo e prosseguia em direção ao Rio de Janeiro, onde a cocaína seria entregue.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que decidiu parar o veículo e realizar uma revista pessoal na suspeita após receber informações de que “uma mulher grávida embarcada estaria transportando drogas consigo, de São Paulo para o Rio de Janeiro”. “Foi verificado o interior do ônibus e o banheiro, mas nada de ilícito foi encontrado. Mesmo assim, a equipe das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) desconfiou que havia a possibilidade da mulher estar portando as drogas. Por isso, foi realizada a revista pessoal da suspeita. Para a surpresa da equipe, a barriga era falsa, sendo uma melancia com quatro tijolos de pasta base, aproximadamente 2 kg”. Ainda de acordo com a PM, apesar da mulher de 38 anos ter sido presa em flagrante, foi necessário acionar a Polícia Federal por se tratar de um crime envolvendo o tráfico internacional de drogas.

Confira as imagens divulgadas pela Polícia Militar: