Borat, do ‘Amor e Sexo’, posta vídeo andando após ser baleado no Rio: ‘Não vou desistir’

Ator já recebeu alta do CTI e segue se recuperando da cirurgia na enfermaria

Reprodução/Instagram/brunomiranda.borat Borat, do 'Amor e Sexo', conseguiu dar os primeiros passos após a cirurgia



O ator Bruno Miranda, mais conhecido como Borat do programa “Amor e Sexo”, segue no hospital se recuperando de um tiro que levou no Rio de Janeiro na última quarta-feira, 25. Ele foi atingido na região periumbilical e precisou passar por uma cirurgia. Nesta segunda-feira, 30, o artista postou alguns stories e um vídeo em que mostra que conseguiu dar os primeiros passos após ser operado. “Não sabe o quanto é difícil tomar banho, estou aqui bufando faz cinco minutos, mas não vou parar e não vou desistir, vou mostrar eu andando depois da cirurgia”, falou o ator no Instagram. No vídeo em aparece andando, ele celebrou: “Os primeiros passos a gente nunca esquece. Posso não ter tudo nada, mas vou correr atrás juro que vou”.

O quadro clínico de Bruno também foi divulgado na rede social e diz que ele está em “bom estado geral, lúcido e orientado, respirando ar ambiente, hipocorado e hidratado”. Com a melhora, ela já teve alta do CTI e segue se recuperando na enfermaria. O ator levou um tiro de um policial militar no Rio de Janeiro, após uma briga de trânsito. Borat ia a pé para a academia e presenciou um acidente de carro, ele parou para ajudar a vítima que estava em dos dois veículos envolvidos na batida e acabou sendo baleado por engano. O caso está sendo investigado.