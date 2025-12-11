Jovem Pan > Notícias > Brasil > Grande SP tem 1,5 milhão de imóveis sem energia após passagem de ciclone

Grande SP tem 1,5 milhão de imóveis sem energia após passagem de ciclone

Capital paulista concentra mais de 1 milhão de clientes no escuro; ventos de quase 100 km/h derrubaram árvores, afetaram semáforos e levaram ao fechamento de parques municipais

  • Por Jovem Pan
  • 11/12/2025 09h57
  • BlueSky
YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, é afetado pela queda de energia na noite desta quarta-feira (10) devido ao vendaval decorrente do ciclone que atinge o sul e sudeste do Brasil Bairro da Mooca, zona leste de São Paulo, é afetado pela queda de energia na noite desta quarta-feira (10) devido ao vendaval decorrente do ciclone que atinge o sul e sudeste do Brasil

A Grande São Paulo amanheceu nesta quinta-feira (11) enfrentando os transtornos causados pela passagem de um ciclone extratropical. Segundo balanço da concessionária Enel, mais de 1,5 milhão de imóveis estão sem energia elétrica na região metropolitana. A situação é crítica na capital, onde 1.031.098 clientes permanecem no escuro, o equivalente a 18,06% do total de unidades consumidoras da cidade.

A interrupção no fornecimento é consequência das fortes rajadas de vento registradas na quarta-feira (10), que atingiram 98,1 km/h na Lapa, na Zona Oeste, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A força dos ventos derrubou árvores e lançou galhos e objetos sobre a rede elétrica, danificando trechos inteiros da infraestrutura de distribuição.

Impactos na mobilidade

A falta de luz gerou caos no trânsito e afetou serviços essenciais. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que 235 semáforos estão apagados por falta de energia, o que contribuiu para que a lentidão na cidade chegasse a 203 km às 7h desta quinta. O abastecimento de água também foi impactado em diversos pontos.

Como medida de precaução, a prefeitura determinou o fechamento de todos os parques municipais durante a manhã. O Parque Ibirapuera também não abriu os portões, e uma reavaliação sobre a abertura das áreas verdes será feita ao longo do dia.

De acordo com a administração municipal, foram registradas 231 quedas de árvores apenas na capital. Até a manhã desta quinta, equipes de limpeza aguardavam a intervenção da Enel em 40 ocorrências para que a energia fosse desligada, permitindo a remoção segura dos troncos e galhos. Em todo o estado, o Corpo de Bombeiros recebeu 1.642 chamados para quedas de árvores.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Resposta das autoridades

A Enel comunicou que mobilizou equipes desde o início das ocorrências e que, até as 5h desta quinta-feira, o serviço havia sido normalizado para 500 mil clientes. A concessionária afirmou ainda que disponibilizou geradores para o atendimento de casos mais críticos.

Diante da reincidência dos problemas no fornecimento, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou que acionará a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Justiça para que sejam tomadas providências em relação ao contrato de concessão com a Enel.

Leia também

Engavetamento na via Dutra deixa um morto e 37 feridos em Taubaté
Ciclone extratropical se afasta e tempo volta a firmar no Sul e Sudeste nesta quinta-feira
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >