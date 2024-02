Família de criança desaparecida na Barra da Tijuca protesta após um mês do ocorrido

Novas imagens trazem esperança à família e polícia segue investigando o caso

Reprodução / X @swiftstudybr Davi está desaparecido há 1 mês e família pede por respostas



Familiares e amigos de Édson Davi Silva de Almeida realizam neste domingo, 4, um protesto para exigir respostas sobre o desaparecimento da criança. Davi foi visto pela última vez no dia 4 de janeiro na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Novas imagens, que mostram o menino no local em um horário posterior aos registros divulgados anteriormente pela polícia, trouxeram esperança à família. A mãe de Davi, Marize Araújo, afirmou que o vídeo foi feito por um funcionário da barraca em que a família trabalha e mostra o menino ao lado do pai, com os cabelos secos, provando que ele não havia entrado na água. A polícia trabalha com a hipótese de afogamento, mas os parentes acreditam que Davi possa ter sido sequestrado, pois, de acordo com a família, Davi tinha medo de entrar na água desacompanhado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Polícia Civil está investigando o caso e já analisou imagens de 13 câmeras de segurança localizadas ao redor da praia da Barra. A nova gravação mostra o menino na barraca do pai logo após uma partida de futebol, mas ainda não há registros que mostrem ele saindo da praia, contudo, os bombeiros realizam buscas no mar desde o dia do desaparecimento. A família de argentinos que brincava com o menino na areia pouco antes dele ter sumido foi encontrada e ouvida pela polícia, mas eles não são considerados suspeitos. Após um mês do desaparecimento de Davi, os pais de não estão mais trabalhando na barraca devido às condições emocionais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA