Feriado em Campos do Jordão é marcado por aglomerações e festas clandestinas

Mesmo com a instalação de gradis e o reforço de medidas de segurança por alto-falantes, cerca de 30 mil turistas se amontoam pelas ruas e estabelecimentos da estância paulista

Cristiano Tomaz/Futura Press/Estadão Conteúdo - 04/06/2021 Dezenas de turistas, alguns sem máscara, aglomeram-se em uma rua no centro de Campos do Jordão



Tradicional reduto da classe alta paulista durante o inverno — e os meses que o antecedem —, a cidade de Campos do Jordão (a 172 km da capital paulista) recebeu milhares de visitantes no feriado prolongado de Corpus Christi, registrou alguns pontos de aglomerações e pelo menos seis festas clandestinas. “As forças policiais estaduais apoiaram ações do município, atuando durante a madrugada na desmobilização de seis festas clandestinas. Os organizadores foram identificados e autuados de acordo com a legislação municipal”, informou o governo de São Paulo, em nota. Um dos eventos tinha pelo menos 300 pessoas e foi realizado em uma casa de alto padrão. Equipes da Vigilância Sanitária inspecionaram 51 estabelecimentos e aplicaram multa em um deles por descumprimento às regras do Plano SP de contingência.

A Prefeitura de Campos do Jordão instalou gradis no bairro de Capivari, o mais badalado da cidade, para dificultar o acesso das pessoas e, desta maneira, evitar aglomerações. Outra medida foi a utilização de alto-falantes para reforçar as medidas de proteção contra a Covid-19. Isso não impediu a reunião de milhares de pessoas nas ruas e baladas da estância paulista. Moradores e turistas registraram o movimento nas redes sociais. “Como já afirmei nesta semana, temos consciência de que o enfrentamento da pandemia continua. Pedimos que nossos visitantes respeitem as regras e aproveitam a cidade de forma segura”, disse o prefeito Marcelo Padovan (PSDB). De acordo com as autoridades locais, cerca de 30 mil turistas visitaram Campos do Jordão no feriado. A arquitetura europeia, aliada às baixas temperaturas, faz o município ser bastante procurado nos meses mais frios.

Veja relatos e vídeos de aglomerações em Campos do Jordão:

Campos do Jordão parece não ter vírus e nunca teve PANDEMIA. @camaradeputados pic.twitter.com/l14gk46A00 — Alexandre Frota 77 (@77_frota) June 5, 2021

Campos do Jordão hoje 03/06/2021 (quinta, feriado), absurdo…..e disseram que amanhã tem festa lá…..Cadê as autoridades daquela cidade? #CamposdoJordao pic.twitter.com/M19TyzdErh — VAD Dias (@VAD_SP) June 3, 2021