Prefeitura do Rio interdita festa clandestina com mais de 200 pessoas

Fiscalização flagrou aglomeração no bairro Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense; bebidas foram apreendidas e dono do espaço foi multado

Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro/Divulgação/04.06.2021 Festa foi interrompida no Recreio dos Bandeirantes



A prefeitura do Rio de Janeiro interditou na noite desta sexta-feira, 4, uma festa clandestina com DJ e pista de dança para mais de 200 pessoas no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense. Segundo a Secretaria de Ordem Pública da cidade, uma denúncia anônima fez com que agentes encontrassem o local da festa. Além da aglomeração de pessoas sem máscara ou qualquer outro tipo de proteção facial, adolescentes também foram encontrados no local, que vendia bebida alcoólica. As mais de 200 unidades de bebida foram recolhidas do local e levadas para o depósito da Prefeitura do Rio. O responsável pela festa foi multado por causar aglomeração e o evento foi dispersado. Para tentar conter a Covid-19, a capital suspendeu até o dia 14 de junho o funcionamento de boates, danceterias e salões de dança.