Ferrari pega fogo e explode em favela de Belo Horizonte; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada e atuou no local; ninguém ficou ferido, mas as causas do incêndio e das explosões ainda não foram esclarecidas

Reprodução/Youtube Bombeiros trabalharam na contenção da chamas durante a madrugada desta segunda-feira, 7



Um carro da marca Ferrari pegou fogo e explodiu na rua em uma favela da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O episódio aconteceu na Rua Flor de Maio, no bairro Nossa Senhora de Fátima, onde fica o Aglomerado da Serra, durante a madrugada desta segunda-feira 7. Em nota, o Corpo de Bombeiros confirmou o episódio, informando que foi acionado às 02h23 e que uma equipe da corporação foi até o local para combater as chamas. De acordo com os bombeiros, foram utilizados mais de 2 mil litros de água para contar o fogo que atingiu o carro. Apesar do susto, ninguém se feriu no incidente. Após deixar o carro, o motorista do veículo acompanhou a ação dos bombeiros e ficou no local para a realização da perícia no automóvel. Até o momento, os bombeiros não sabem precisar qual foi a causa do incêndio. Imagens do incêndio que atingiu o carro viralizaram nas redes sociais. Confira: