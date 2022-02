Banco Central anuncia novo site para a consulta de valores esquecidos; veja como pesquisar

Plataforma será lançada no próximo dia 14 após o portal da entidade cair pelo alto número de acessos; transferências serão feitas pelo Pix a partir de março

Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas Valores serão pagos a partir de 7 de março via Pix



O Banco Central (BC) anunciou nesta segunda-feira, 7, a criação de um site específico para a consulta de valores esquecidos em instituições financeiras por pessoas físicas e jurídicas. O Sistema Valores a Receber vai ser lançado na segunda-feira que vem, 14, data que a autoridade monetária havia informado para a retomada do serviço. De acordo com o BC, os valores “encontrados” serão transferidos a partir de 7 de março. A busca só poderá ser feita pelo novo site. Pelos cálculos da autoridade monetária, há cerca de R$ 8 bilhões em valores esquecidos em instituições financeiras. Os pagamentos serão realizados através da plataforma Pix para a conta indicada pelo usuário. O sistema de busca por valores em bancos foi lançado no dia 24 de janeiro, mas foi suspenso no dia seguinte após o site do Banco Central sair do ar devido ao grande número de acessos.

Quem ainda não consultou, deve acessar o site Valores a Receber (clique aqui) para ter acesso às informações. A consulta pode ser feita pelo CPF ou CNPJ e a senha já cadastrada no governo federal. Caso o usuário não tenha login, é possível fazer um novo cadastro pelo site (clique aqui) ou pelo aplicativo Gov.br. O Banco Central também alertou sobre possíveis golpes. A autoridade monetária ressaltou que toda a consulta deve ser feita apenas pelo site oficial, e que não envia links ou entra em contato com os usuários para tratar dos valores a receber ou confirmar dados pessoais. O BC ainda afirmou que apenas as instituições financeiras entrarão em contato com os usuários que não cadastraram a chave Pix no momento de solicitar a devolução do valor, mas que mesmo nessa situação o banco não pode solicitar dados pessoais ou a senha de acesso no sistema.