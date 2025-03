Ferroviários de São Paulo aprovam greve contra privatização da CPTM

Paralisação foi decretada pelos funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos a partir da próxima quarta-feira (26) em resposta à proposta de concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Divulgação/Diogo Moreira/MCW A liderança do sindicato deixou claro que a greve se manterá até que o leilão seja cancelado



Na última quinta-feira (20), os trabalhadores ferroviários de São Paulo decidiram, em assembleia, iniciar uma greve a partir da meia-noite do dia 26. A mobilização é uma resposta à privatização das linhas 11-coral, 12-safira e 13-jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O governo estadual planeja leiloar essas linhas na próxima semana, com um investimento estimado em R$ 14,3 bilhões ao longo de 25 anos de concessão.

Além da paralisação, os ferroviários constituíram uma comissão para negociação e programaram um ato público para o dia 25, às 9h, na B3 (bolsa de valores) em São Paulo. A liderança do sindicato deixou claro que a greve se manterá até que o leilão seja cancelado, demonstrando a determinação dos trabalhadores em lutar contra a privatização.

“Greve até o cancelamento do leilão: só paramos com garantia por escrito de Tarcísio (Freitas) de que o leilão foi cancelado”, declarou a direção do sindicato dos ferroviários.

As linhas em questão são essenciais, pois conectam a região central da capital paulista à zona leste, além de atender cidades como Mogi das Cruzes, Suzano e Guarulhos. Atualmente, essas linhas servem mais de 4,6 milhões de usuários, e a expectativa é que, até 2040, esse número cresça para mais de 1,3 milhão de passageiros diários.

