Ferroviários fazem acordo com o governo e encerram greve da CPTM

Secretaria dos Transportes Metropolitanos informou que foi oferecido reajuste sobre o Acordo Coletivo de Trabalho e trens voltaram a funcionar normalmente às 19h

Os ferroviários encerraram a greve na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) após um acordo com o governo de São Paulo nesta terça-feira, 24. Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), os trens voltaram a circular normalmente por volta das 19h. Os trabalhadores iniciaram a paralisação nesta manhã, alegando que não houve entendimento com a CPTM sobre o Acordo Coletivo de Trabalho 2020/21 e 2021/22 pelo segundo ano consecutivo. A categoria também disse que a empresa se negou a repor as perdas salariais da inflação. As linhas 12 – Safira e 13 – Jade foram totalmente paralisadas. Já a Linha 11 – Coral funcionou parcialmente. Em nota, a STM informou que o governo estadual fez um acordo com os trabalhadores e que foi oferecido um reajuste de 4% em agosto, referente a 2020, e de 6% referente a 2021, em janeiro de 2022, além do pagamento em cinco parcelas (outubro, novembro, dezembro, fevereiro e março) de todas as cláusulas econômicas. A Secretaria também disse que irá rever as demissões de 10 colaboradores que aderiram à greve.