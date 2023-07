Festival de Pipa ilegal na praia do Recreio dos Bandeirantes é interrompido pela Prefeitura do Rio

Durante a ação, foram apreendidas 386 pipas e 84 carretilhas com linhas chilenas, material altamente cortante

Divulgação/SEOP Prefeitura do Rio interrompe evento irregular de pipas no Recreio dos Bandeirantes



Uma operação conjunta entre a Secretaria de Ordem Pública, a Guarda Municipal e a Subprefeitura da Barra da Tijuca interrompeu a realização ilegal de um festival de pipas na noite desta segunda-feira, dia 10 na Praia do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante a ação, foram apreendidas 386 pipas e 84 carretilhas com linhas chilenas, material altamente cortante. Um veículo que funcionava como ponto de armazenamento e mais duas motos foram rebocadas por estacionar irregularmente e também por ausência de placa de identificação. Um homem de 35 anos foi conduzido para a 42ª DP por portar e comercializar farto volume de material para confecção de pipa e linhas chilenas.

Para auxiliar na dispersão dos participantes e curiosos foi necessário o desligamento das luzes do calçadão e do canteiro central da Av. Lúcio Costa, na altura dos postos 10, 11 e 12 da orla. “O mais importante é que conseguimos fazer a apreensão de linhas chilenas, que colocam em risco a vida das pessoas. Vamos continuar fazendo o trabalho de monitoramento, de prevenção, para que possamos trazer ordem pública e segurança para a cidade”, destaca o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale. O encontro, que reuniu centenas de pessoas, foi organizado por grupos de WhatsApp e Instagram. “Seguimos monitorando movimentos como este, com a intenção de prevenir a desordem e coibir o descarte de material poluente e perigoso nas areias. A linha chilena e as varetas das estruturas das pipas oferecem risco aos frequentadores da praia, e ao ecossistema da orla. Os eventos de pipas demandam um número maior de garis e maquinários para a limpeza das areias pela Comlurb, devido ao grande volume de resíduos que são descartados na praia,” ressalta o Subprefeito da Barra da Tijuca, Raphael Lima.